В мэрии рассказали об организации движения из-за закрытия моста на Циолковского

Мэр Владислав Пинаев поставил перед руководителями структур и служб, которые задействованы в реализации проекта, задачи по организации движения общественного транспорта на время, пока будет перекрыто движение на мосту.
На следующей неделе Владислав Пинаев планирует совместно с руководством ГИБДД проинспектировать объездные пути, по которым будет организовано движение на Тагилстрой. Кроме того, будет обсуждаться вопрос увеличения числа электропоездов, которые курсируют между станциями Нижний Тагил и Смычка. Это требуется для доставки работников НТМК и других предприятий до места работы.
Отдельное совещание планируется провести на ЕВРАЗ НТМК. Будут обсуждаться вопросы изменения графиков работы металлургов, детских садов, школ и других учреждений, которые посещают работники НТМК и члены их семей. Еще одним вопросом станет обсуждение возможности пропуска на территорию комбината специального транспорта — скорой помощи, пожарных частей.
Напомним, общая стоимость работ по реконструкции моста на улице Циолковского составляет 1,17 миллиарда рублей. Мост планируется перекрыть уже 5 апреля.