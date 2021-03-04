В мэрии рассказали об организации движения из-за закрытия моста на Циолковского

В мэрии рассказали об организации движения из-за закрытия моста на Циолковского

Сегодня, 16:44ТранспортФото: 1mediainvest.ru
В мэрии Нижнего Тагила рассказали о том, какие меры планируется предпринять для организации движения общественного транспорта на время перекрытия моста на улице Циолковского, сообщили в пресс-службе мэрии.

Мэр Владислав Пинаев поставил перед руководителями структур и служб, которые задействованы в реализации проекта, задачи по организации движения общественного транспорта на время, пока будет перекрыто движение на мосту.

На следующей неделе Владислав Пинаев планирует совместно с руководством ГИБДД проинспектировать объездные пути, по которым будет организовано движение на Тагилстрой. Кроме того, будет обсуждаться вопрос увеличения числа электропоездов, которые курсируют между станциями Нижний Тагил и Смычка. Это требуется для доставки работников НТМК и других предприятий до места работы.

Отдельное совещание планируется провести на ЕВРАЗ НТМК. Будут обсуждаться вопросы изменения графиков работы металлургов, детских садов, школ и других учреждений, которые посещают работники НТМК и члены их семей. Еще одним вопросом станет обсуждение возможности пропуска на территорию комбината специального транспорта — скорой помощи, пожарных частей.

Напомним, общая стоимость работ по реконструкции моста на улице Циолковского составляет 1,17 миллиарда рублей. Мост планируется перекрыть уже 5 апреля.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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