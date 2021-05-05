Начат ремонт дороги на улице Ермака в Нижнем Тагиле в рамках нацпроекта БКАД

Начат ремонт дороги на улице Ермака в Нижнем Тагиле в рамках нацпроекта БКАД
Начат ремонт дороги на улице Ермака в Нижнем Тагиле в рамках нацпроекта БКАД
Сегодня, 17:41ТранспортФото: TagilCity.ru
В Нижнем Тагиле начался ремонт дороги на улице Ермака в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

На дороге установлены временные знаки. Сейчас строители выкладывают бордюры, при этом автомобили объезжают ремонтируемый участок по одной полосе по очереди.

Несмотря на то, что объезд на Тагилстрой на время реконструкции моста на улице Циолковского будет организован по улице Ермака, ремонт не помешает движению транспорта, рассказал редакции TagilCity.ru директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.

Мы не будем ограничивать движение, асфальтировать дорожное полотно планируем ночью. Бордюры будем выкладывать не в часы пик, отметил Васильев.

Фото:TagilCity.ru

Напомним, строители начали асфальтирование улицы Шевченко на Тагилстрое в Нижнем Тагиле. Она станет частью объездного пути через Северный поселок. Мост на улице Циолковского планируют закрыть для движения транспорта 11 мая.

Сюжеты:
Национальные проекты 2019-2024ЭксклюзивНижний Тагил
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