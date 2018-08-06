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Самолет до Екатеринбурга экстренно сел через 22 минуты из-за недостатка масла
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Kolcovo spotting 3

Самолет до Екатеринбурга экстренно сел через 22 минуты из-за недостатка масла

Сегодня, 07:00Транспорт
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