Самолет до Екатеринбурга экстренно сел через 22 минуты из-за недостатка масла
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Днем 5 августа в московском аэропорту Домодедово произошла экстренная посадка самолета «Уральских авиалиний», следующего рейсом Москва – Екатеринбург.
Сюжеты: ЕкатеринбургИсточник: E1.RU
Самолет вылетел из Москвы в 00:32, а через 22 минуты совершил посадку в Домодедово. Пассажиры предполагали, что произошел отказ двигателя. При этом люди ощущали сильную тряску в салоне.
Вскоре после проверки в пресс-службе авиакомпании сообщили, что экстренная посадка произошла из-за малого остатка масла в двигателе. Индикация об этом сработала во время набора высоты. Тогда командир самолета принял решение о немедленной посадке в аэропорту Домодедово.
В настоящее время сотрудники технической службы проводят диагностику двигателя на предмет утечки масла.
При этом пока нельзя говорить о том, была ли эта тревога ложной, поскольку техобслуживание завершено не было.
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