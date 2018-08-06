Самолет до Екатеринбурга экстренно сел через 22 минуты из-за недостатка масла

Самолет вылетел из Москвы в 00:32, а через 22 минуты совершил посадку в Домодедово. Пассажиры предполагали, что произошел отказ двигателя. При этом люди ощущали сильную тряску в салоне.

Вскоре после проверки в пресс-службе авиакомпании сообщили, что экстренная посадка произошла из-за малого остатка масла в двигателе. Индикация об этом сработала во время набора высоты. Тогда командир самолета принял решение о немедленной посадке в аэропорту Домодедово.

В настоящее время сотрудники технической службы проводят диагностику двигателя на предмет утечки масла.