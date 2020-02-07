После транспортной реформы в Тагиле чиновники прокатятся по проблемным маршрутам

Основные обращения граждан касаются маршрутов № 14, № 21 и № 46. По словам Владислава Пинаева, «котёл» образуется именно на улице Пархоменко.

Берём перевозчиков, утром садимся на маршрутку и по этим самым критичным маршрутам проезжаем в пиковое время. В течение часа будем смотреть, сказал мэр.

Планируется, что объезд состоится через неделю. В целом Владислав Пинаев положительно оценил оптимизацию общественного транспорта, но заявил о необходимости устранить недостатки.

Мы не просто поменяли маршрутную сеть, мы провели транспортную реформу. Есть моменты над которыми надо работать. В целом работа проведена качественно, отработало хорошо городское хозяйство и перевозчики, сообщил Пинаев.

В числе обращений граждан Дзержинского района была жалоба на работу маршрута № 57, отметил заместитель главы администрации района Дмитрий Камешков.