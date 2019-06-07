«Тагилдорстрой» с 12 июня начнет производить улучшенный асфальт

На асфальтовом заводе МУП «Тагилдорстрой» специалисты устанавливают новое оборудование для производства асфальтобетонной смеси, соответствующей требованиям нацпрограммы «Безопасные и качественные автодороги».

По словам главного инженера «Тагилдорстроя» Владимира Микова, на предприятии установят оборудование для контроля дозирования материала. Таким образом, можно будет менять количество минерального порошка, битума и определенный фракций гравия.

Полный весовой контроль и новый более четкий способ дозирования материалов позволят нам выполнять все требования БКАД, отметил Миков.

Оборудование доставили из Башкирии. Реконструкцию завода осуществляют 15 специалистов «Тагилдорстроя» и «Уфадормаша». Работа предприятия возобновится с 12 июня.

После возобновления работы завода будем завершать укладку асфальта на улицах Челюскинцев, Гагарина, Товарном дворе. В конце июня «зайдем» на улицу Учительская. В июле приступим к ремонту дорог на Кулибина, Жуковского и Ломоносова», сказал директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Василев.

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев посетил завод и отметил, что оборудование позволит выпускать более качественный асфальт для реализации нацпроекта БКАД.