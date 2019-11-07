ГИБДД в Нижнем Тагиле за четыре дня остановила восемь пьяных водителей

За четыре дня было выявлено 870 нарушений правил дорожного движения. Среди них — семь случаев управления автомобилем водителем в состоянии алкогольного опьянения, еще один тагильчанин находился за рулем в нетрезвом виде и без водительских прав. Семь человек отказались проходить медосвидетельствование, 11 человек находились за рулем без права управления транспортным средством. Кроме того, выявлено 20 случаев нарушения ПДД несовершеннолетними.