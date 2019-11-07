ГИБДД в Нижнем Тагиле за четыре дня остановила восемь пьяных водителей
Сегодня, 12:31ТранспортФото: Отдел пропаганды ГИБДД
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Нижнем Тагиле в ходе профилактического мероприятия «Безопасная дорога» ГИБДД остановила восемь нетрезвых автомобилистов, сообщает Отдел пропаганды.
Сюжеты: Нижний Тагил
За четыре дня было выявлено 870 нарушений правил дорожного движения. Среди них — семь случаев управления автомобилем водителем в состоянии алкогольного опьянения, еще один тагильчанин находился за рулем в нетрезвом виде и без водительских прав. Семь человек отказались проходить медосвидетельствование, 11 человек находились за рулем без права управления транспортным средством. Кроме того, выявлено 20 случаев нарушения ПДД несовершеннолетними.
За время рейда в Нижнем Тагиле и ГГО зарегистрировано четыре ДТП с пострадавшими, в них травмы получили четыре человека, один человек погиб.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей