Движение общественного транспорта изменится с 12 мая в Нижнем Тагиле в связи с закрытием на реконструкцию моста на улице Циолковского, сообщает пресс-служба администрации города.

Движение общественного транспорта на Тагилстрой будет организовано по улицам Кулибина-Фестивальная-Индустриальная. Для удобства тагильчан будуд организованы две дополнительные остановки: в районе пешеходных мостов через улицу Индустриальная у железнодорожного вокзала, а также у ЦУМа на улице Октябрьской революции. Так, маршруты № 34 «ГГМ (Уральский клинический центр) — Рудник им. III Интернационала» и № 49 «ГГМ (м-н. Европейский) — Тагилстрой (ДК Огнеупорщик)» будут ездить по улицам Индустриальная, Фестивальная, Кулибина, Кушвинская и Бондина в зависимости от направления, Заводская, Садовая и проспекту Ленина. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила Маршруты № 38 «ВМЗ — Тагилстрой (мебельная фабрика)» и № 25/25Р «ГГМ улица Булата Окуджавы — Смычка/Рудник им. III Интернационала» будут двигаться также. После проспекта Ленина автобусы будут заворачивать на проспект Мира. Маршрут № 23 «ЖДВ — Смычка» по этой же схеме будут доезжать до железнодорожного вокзала, а маршруты № 1/1С «ТЦ „Райт“ — Рудник им. III Интернационала/Сады» — до ТЦ «Райт». Тагильчане и гости города должны планировать поездки с учетом изменений движения общественного транспорта. Напомним, мост на улице Циолковского будет закрыт для движения транспорта 12 мая в 9.00. Накануне ночью будут вывешены схемы объезда во всех районах Нижнего Тагила. Стала известна точная дата закрытия моста на Циолковского в Нижнем Тагиле

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