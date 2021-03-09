Из-за нехватки водителей перевозчики обратились в центр занятости Екатеринбурга

Автотранспортные предприятия Екатеринбурга в массовом порядке заключают договоры с центром занятости населения. При этом решение вопроса взято под особый контроль. Еженедельно комитет по транспорту проводит комиссии и анализирует кадровые проблемы, пишет Е1 со ссылкой на администрацию Екатеринбурга.
По словам чиновников, ситуация с нехваткой водителей постепенно улучшается. Они отмечают, что причиной отсутствия кадров стал коронавирус. Из-за пандемии многие работники-иностранцы уехали к себе на родину и не вернулись в Екатеринбург.
Напомним, в автобусах Екатеринбурга планируется ввести валидаторы для бесконтактной оплаты. Для того, чтобы кондукторы смогли штрафовать безбилетников придется вводить изменения в областной закон.