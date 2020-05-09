В Нижнем Тагиле с 12 мая изменится схема движения транспорта
Сегодня, 19:25ТранспортФото: Медиахолдинг 1Mi
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Со вторника на центральных улицах Нижнего Тагила изменится схема движения транспорта, сообщает пресс-служба мэрии.
Сюжеты: Нижний Тагил
В целях обеспечения выезда транспорта с микрорайона Папанинский во всех направлениях будет изменена организация движения транспорта на пересечении улиц Газетная и Островского.
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