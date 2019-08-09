В Свердловской области в выходные пройдут рейды по выявлению пьяных водителей

В рейдах будут задействованы сотрудники аппарата управления ГИБДД и максимальное количество экипажей.

Напомним, с начала года на территории Свердловской области были задержаны 64,5 тысячи пьяных водителей, еще 1,8 тысячи автомобилистов отказались от прохождения медосвидетельствования.