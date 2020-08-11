В Нижнем Тагиле будут проведены ремонтные работы на участках скопления крупных луж

Глава города Владислав Пинаев, директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев, а также представители городских служб в ходе выездного совещания посетили места, где скапливаются крупные лужи и обсудили, как устранить эту проблему.
На улице Островского недалеко от здания ОМВД во время строительных работ был поврежден ливневый колодец. В качестве временной меры будет выкопана канава, чтобы обеспечить сброс воды.
На кольцевом участке дороги на пересечении улиц Серова, Первомайской и Циолковского диаметра трубы недостаточно для сброса. Вода стекает на самый низкий участок со всех трех улиц. Решено было оборудовать дополнительный колодец, чтобы увеличить пропуск воды.
По словам Игоря Васильева, на улице Индустриальной имеются проблемы с основанием дороги. Его нужно вскрыть и усилить, потому что весной и осенью высотные отметки периодически меняются и в результате получается, что колодец располагается на самой высокой точке и вода в него не попадает.
Подобная ситуация возникла на улице Металлургов. Тротуар располагается низко по сравнению с дорогой, а потому происходило подтопление. Недавно тротуар в этом месте был реконструирован, однако на въездах во дворы продолжают скапливаться лужи. Между домами на улице Металлургов, 36 и 38 будет сделан большой лежачий полицейский, по которому пешеходы смогут перейти дорогу.
На сегодняшний день у нас есть коммерческие предложения по проектированию ливневки. В частности — на Тагилстрое. Будем смотреть, каким образом и как отводить воду. Раньше, когда не было бордюров, не было дороги, все было разломано. Вода просто уходила на обочины. Поэтому при восстановлении бордюров, так или иначе задерживаем потоки воды, рассказал Владислав Пинаев.
В будущем также планируются работы по проведению ливневой канализации. Нижний Тагила подаст заявку на получение средств от региона в рамках расходных полномочий.