В Нижнем Тагиле будут проведены ремонтные работы на участках скопления крупных луж

На сегодняшний день у нас есть коммерческие предложения по проектированию ливневки. В частности — на Тагилстрое. Будем смотреть, каким образом и как отводить воду. Раньше, когда не было бордюров, не было дороги, все было разломано. Вода просто уходила на обочины. Поэтому при восстановлении бордюров, так или иначе задерживаем потоки воды, рассказал Владислав Пинаев.