Генподрядчиком БКАД в Нижнем Тагиле в 2021 году стал «Тагилдорстрой»

Стоимость контракта — почти 605,3 миллиона рублей. Подрядчику предстоит отремонтировать 16 объектов. Выполнить работы нужно с 1 мая до 25 сентября 2021 года.

Директор ТДС Игорь Васильев подчеркнул, что контракт позволит организации модернизировать оборудование, повысить квалификацию сотрудников и «работать на перспективу».

Участие в реализации проекта проверенных и зарекомендовавших себя с лучшей стороны на протяжении продолжительного времени дорожно-строительных организаций, таких как «Тагилдорстрой» и «УБТ-Сервис», поможет городу избежать серьезных рисков при достижении главных целей БКАД и проблем с фирмами-однодневками и недобросовестными подрядчиками,сказал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.