Генподрядчиком БКАД в Нижнем Тагиле в 2021 году стал «Тагилдорстрой»
МУП «Тагилдорстрой» выиграл контракт на ремонт дорог в Нижнем Тагиле в рамках нацпроекта БКАД в следующем году, сообщает пресс-служба мэрии.
Стоимость контракта — почти 605,3 миллиона рублей. Подрядчику предстоит отремонтировать 16 объектов. Выполнить работы нужно с 1 мая до 25 сентября 2021 года.
Директор ТДС Игорь Васильев подчеркнул, что контракт позволит организации модернизировать оборудование, повысить квалификацию сотрудников и «работать на перспективу».
Участие в реализации проекта проверенных и зарекомендовавших себя с лучшей стороны на протяжении продолжительного времени дорожно-строительных организаций, таких как «Тагилдорстрой» и «УБТ-Сервис», поможет городу избежать серьезных рисков при достижении главных целей БКАД и проблем с фирмами-однодневками и недобросовестными подрядчиками,сказал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
В 2020 году генподрядчиком БКАД также выступает ТДС. Предстоит отремонтировать 22 дороги. Старт работ запланирован на 20 марта. Завершить все работы и ввести дороги в эксплуатацию необходимо до 25 сентября. Сумма контракта — 626 миллионов рублей.