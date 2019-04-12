Комиссия не выявила серьезных замечаний к качеству дорог в Екатеринбурге
12 апреля, 17:39ТранспортФото: Официальный портал Екатеринбург.рф
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Специальная комиссия оценила состояние гарантийных дорог в Екатеринбурге и не выявила серьезных нарушений, сообщает официальный портал Екатеринбурга.
Сюжеты: Екатеринбург
На ремонт дорог в Екатеринбурге в 2018 году было выделено 1 миллиард 600 миллионов рублей. Подрядчики отремонтировали 41 участок дороги общей площадью в более 900 тысяч квадратных метров. Гарантия на эти объекты составляет четыре года.
Специальная комиссия проверила состояние гарантийных дорог в центре столицы Урала. Еще предстоит проверить 44 объекта. В настоящий момент сформулированы замечания, которые будут озвучены подрядчикам.
По опыту прошлого года – все дефекты, которые мы выявляем, устраняются в течение двух недель. Надеюсь, что в этом году дефектов будет как можно меньше, рассказал координатор проекта «Карта убитых дорог» Общероссийского народного фронта Артем Ланцев.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей