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Комиссия не выявила серьезных замечаний к качеству дорог в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Комиссия не выявила серьезных замечаний к качеству дорог в Екатеринбурге

12 апреля, 17:39ТранспортФото: Официальный портал Екатеринбург.рф
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