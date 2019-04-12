Комиссия не выявила серьезных замечаний к качеству дорог в Екатеринбурге

На ремонт дорог в Екатеринбурге в 2018 году было выделено 1 миллиард 600 миллионов рублей. Подрядчики отремонтировали 41 участок дороги общей площадью в более 900 тысяч квадратных метров. Гарантия на эти объекты составляет четыре года.

Специальная комиссия проверила состояние гарантийных дорог в центре столицы Урала. Еще предстоит проверить 44 объекта. В настоящий момент сформулированы замечания, которые будут озвучены подрядчикам.