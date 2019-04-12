Цены на проезд в наземном общественном транспорте Екатеринбурга не вырастут
12 апреля, 19:09ТранспортФото: 1MediaInvest
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Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что администрация города не рассматривает повышение цен на проезд в наземном общественном транспорте, сообщает официальный портал Екатеринбурга.
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Цены на проезд в общественном транспорте в Екатеринбурге не повышались с 2017 года, не смотря на рост тарифов в других городах, увеличение цен на топливо и запчасти. Данный вопрос взят на контроль главой Екатеринбурга. В связи с этим специалистами профильных подразделений проведена работа по анализу ситуации и прогнозированию дальнейших мер. Предполагается, что компенсация затрат перевозчиков будет проведена за счет субсидий.
Изменения могут коснуться лишь тарифа на проезд в метро. Планируется, что цена на проезд на подземном транспорте вырастет на четыре рубля и составит 32 рубля. По результатам первого квартала 2019 года себестоимость проезда в подземке города составила 31,04 рубля.
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