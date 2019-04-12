Цены на проезд в наземном общественном транспорте Екатеринбурга не вырастут

Цены на проезд в общественном транспорте в Екатеринбурге не повышались с 2017 года, не смотря на рост тарифов в других городах, увеличение цен на топливо и запчасти. Данный вопрос взят на контроль главой Екатеринбурга. В связи с этим специалистами профильных подразделений проведена работа по анализу ситуации и прогнозированию дальнейших мер. Предполагается, что компенсация затрат перевозчиков будет проведена за счет субсидий.