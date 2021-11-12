За неуплату 1,5 млн налогов заблокированы счета тагильской компании «СпецАвтоСтрой»

За неуплату 1,5 млн налогов заблокированы счета тагильской компании «СпецАвтоСтрой»
За неуплату 1,5 млн налогов заблокированы счета тагильской компании «СпецАвтоСтрой»
Сегодня, 20:01ТранспортФото: Яндекс.Карты
1,5 миллиона рублей по уплате налогов задолжал директор тагильской транспортной компании «СпецАвтоСтрой» Александр Долгодворов, ФНС заблокировала счета организации. Ранее в отношении руководителя было заведено уголовное дело по факту неуплаты 4,5 миллиона рублей по налогам и сборам.

Гендиректор скрывал деньги и не платил налоги с марта 2020 года по февраль 2021 года. При этом Долгодворов продолжал работать с партнерами и переводить им средства. Долг он оплатил лишь в рамках расследования уголовного дела.

Однако осенью 2021 года у Долгодворова опять возникли проблемы с налоговой.

По состоянию на 7 ноября оценочная сумма взыскиваемой задолженности составляет 1,59 миллиона рублей, указано в данных сервиса СПАРК.

Напомним, «СпецАвтоСтрой» из Нижнего Тагила не заплатил 8,5 миллиона штрафов ГИБДД. Большая часть из них, 7,7 миллиона, выписана за перевес транспорта Центром автоматизированной фиксации административных правонарушений ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
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