Две новые трамвайные ветки обойдутся Екатеринбургу в 5,8 миллиарда рублей

Строительство ветки до Академического обойдется в 2,7 миллиарда рублей, в Солнечны – 2,1 миллиарда рублей. Строительство начнется в 2020 году. Инвестора для строительства ветки в Академический ищет «Ренова». Вместе со этим планируется обновление всей дорожной инфраструктуры.