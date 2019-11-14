Две новые трамвайные ветки обойдутся Екатеринбургу в 5,8 миллиарда рублей
Сегодня, 09:29ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
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Две новые трамвайные ветки в Екатеринбурге – в микрорайоны Солнечный и Академический – обойдутся в 5,8 миллиарда рублей. Об этом сообщил глава департамента экономики администрации Екатеринбурга Алексей Прядеин, пишет интернет-издание Znak.
Сюжеты: Екатеринбург
Строительство ветки до Академического обойдется в 2,7 миллиарда рублей, в Солнечны – 2,1 миллиарда рублей. Строительство начнется в 2020 году. Инвестора для строительства ветки в Академический ищет «Ренова». Вместе со этим планируется обновление всей дорожной инфраструктуры.
Проекты трамвайных веток были одобрены на общественных слушаниях. Первая свяжет Солнечный со Вторчерметом, а вторая пройдет из Академического до центра города.
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