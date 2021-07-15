Проблему пробок от Екатеринбурга в сторону Кольцово взяла на контроль прокуратура

Прокуратура взяла на контроль ситуацию с пробками от Екатеринбурга до Кольцово, из-за которой свердловчане стали опаздывать на самолеты.

В данный момент на участке трассы от Екатеринбурга к аэропорту Кольцово ведется ремонт моста, из-за чего уже несколько дней автомобилистам приходится стоять в многокилометровых пробках. В результате некоторые пассажиры стали опаздывать на свои рейсы. Решить проблему, выявленную в ходе монтитторинга СМИ, путем увеличения частоты движения электропоездов до Кольцово предложили в Уральской транспортной прокуратуре. В ведомстве прорабатывают вопрос об использовании альтернативных способов доставки пассажиров в аэропорт. В частности, с учетом функционирования железнодорожного маршрута Екатеринбург-Пассажирский — Кольцово руководству Свердловской пригородной компании предложено рассмотреть вопрос об увеличении частоты выполняемых сообщений для снижения нагрузки на автомобильный транспорт,пояснили в пресс-службе региональной прокуратуры. Напомним, 14 июля пассажирка бросила своего кота в аэропорту Кольцово, так как его не пустили в самолет без билета, а приобретать его она не захотела. По данному инциденту Уральская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения воздушного законодательства. Причины недопуска кота на борт в аэропорту Кольцово выяснит прокуратура

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