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19 тонн противогололедного материала были высыпаны на дороги Екатеринбурга за ночь
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Posypka

19 тонн противогололедного материала были высыпаны на дороги Екатеринбурга за ночь

Сегодня, 17:15Транспорт
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