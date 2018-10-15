19 тонн противогололедного материала были высыпаны на дороги Екатеринбурга за ночь
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С 14 на 15 октября на борьбу с гололедом в Екатеринбурге ушли 19 тонн реагентов.
Сюжеты: Екатеринбург
24 универсальных грузовика подметали снег и удаляли наледь с дорог Екатеринбурга в ночь с 14 на 15 октября. 19 тонн противогололедного материала ушли на посыпание дорожного полотна.
Службы благоустройства отслеживают ситуацию на дорогах круглосуточно. Особое внимание уделяется путепроводам, подъёмам и спускам, пишет «Областная газета».
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