После писем общественников и СМИ в Минтранс на дороге в Серебрянку возобновили ремонт
ООО ДСК «Строймеханизация» начало работы на дороге Нижний Тагил — Верхняя Ослянка после обращения общественников и редакции TagilCity в министерство транспорта Свердловской области. Ранее подрядчик был оштрафован на 3,7 млн рублей за нарушение условий госконтракта.
В начале недели жители Серебрянки сообщили общественникам, что на дороге появилась техника.
По моим данным, «Строймеханизация» третий день ударными темпами завозит грунт на ремонтируемый участок. Самосвалы ездят без остановок, работает грунтовый каток. По дороге проходит несколько ручьев, дорожники должны отвести воду, но пока к решению этой проблемы не приступали,рассказал TagilCity.ru Никита Чапурин.
На участке дороги Нижний Тагил — Верхняя Ослянка ведется отсыпка грунта, выравнивание дорожного полотна. В местах, где проходят работы, действует ограничение скорости до 50 км/ч.
Контракт на 97 млн рублей в начале лета 2019 года получило ООО ДСК «Строймеханизация». По условиям госконтракта, фирма должна была к 1 августа сдать часть работ. Однако в сентябре общественники обнаружили, что работы не начаты, и направили обращение в Минтранс. За нарушение условий контракта подрядная организация оштрафована на 3,7 млн рублей, сообщили редакции TagilCity.ru в ведомстве.
ООО ДСК «Строймеханизация» ранее принадлежало экс-депутату ЗакСо Армену Карапетяну и его брату Рафику, а в настоящее время бенефициаром является Светлана Александрова. Она же ранее возглавляла ООО «Элитстрой», где совладельцами в разные периоды были Армен и Нуне Карапетяны. Армен Карапетян был лишен мандата в 2018 году, ранее его лишил прав на управление автомобилем за пьяное вождение.