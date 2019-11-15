После писем общественников и СМИ в Минтранс на дороге в Серебрянку возобновили ремонт

В начале недели жители Серебрянки сообщили общественникам, что на дороге появилась техника.

По моим данным, «Строймеханизация» третий день ударными темпами завозит грунт на ремонтируемый участок. Самосвалы ездят без остановок, работает грунтовый каток. По дороге проходит несколько ручьев, дорожники должны отвести воду, но пока к решению этой проблемы не приступали,рассказал TagilCity.ru Никита Чапурин.

На участке дороги Нижний Тагил — Верхняя Ослянка ведется отсыпка грунта, выравнивание дорожного полотна. В местах, где проходят работы, действует ограничение скорости до 50 км/ч.

Контракт на 97 млн рублей в начале лета 2019 года получило ООО ДСК «Строймеханизация». По условиям госконтракта, фирма должна была к 1 августа сдать часть работ. Однако в сентябре общественники обнаружили, что работы не начаты, и направили обращение в Минтранс. За нарушение условий контракта подрядная организация оштрафована на 3,7 млн рублей, сообщили редакции TagilCity.ru в ведомстве.

За ремонт скандальной дороги до Серебрянки подрядчик оштрафован на 3,7 млн рублей