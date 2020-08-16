В Нижнем Тагиле ремонтные работы на водопроводе на Вагонке продлили до понедельника

В связи с большим объемом работ по ремонту канализационного коллектора на Зари-Вагоностроителей и погодными условиями движение трамваев будет остановлено и в понедельник до окончания работ,рассказали Tagilcity.ru в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.