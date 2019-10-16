В Кольцово появится прямой рейс в Алма-Ату

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22 декабря из Екатеринбурга начнет летать прямой рейс в Алма-Ату, сообщает пресс-служба аэропорта.
Сюжеты: Екатеринбург
Полеты будут совершать самолеты Airbus A320 «Уральских авиалиний». Из Екатеринбурга самолет будет вылетать в 22.00 по местному времени в пятницу и воскресенье. Из Алма-Аты — в понедельник и субботу в 07.15. Время в пути составит 2 часа 55 минут.
В настоящий момент в Казахстан рейсы из Кольцово вылетают в Нур-Султан. За три квартала этого года пассажиропоток составил 35 тысяч человек.
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