В Нижнем Тагиле водители вновь провели акцию против камер видеофиксации

В 9 утра на Уральском проспекте перед камерой видеофиксации встали два автомобиля и открыли капот. Тагильчане предполагают, что мероприятие проводится против установки постов фиксации нарушений ПДД. Водители сообщают, что остановка автомобилей в этом месте запрещена. Около 9:30 к автомобилистам подъехала машина ДПС.

Напомним, с 6 октября автоактивисты объявили «войну» дорожным камерам. Они выставили в ряд несколько машин с открытыми капотами, тем самым закрывая камерам обзор дороги. 7 октября на Черноисточинском шоссе они разместили самодельный знак с подписью «Враг народа» и рисунком камеры. Как сообщают сотрудники ГАИ, цель установки постов — сохранение жизни и здоровья пешеходов и водителей.