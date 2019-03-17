510 единиц техники боролись со снежным коллапсом в Свердловской области

Больше всего снега выпало в западной, центральной и юго-восточной частях Свердловской области. Толщина снежного покрова в некоторых местах достигала 29 сантиметров, сообщили метеорологи. Общее число дорожных машин, которые работали на трассах региона составило 510 единиц: 277 комбинированных дорожных машин, 66 автомобиля с отвалом, 115 автогрейдеров и 52 единицы прочей техники.