510 единиц техники боролись со снежным коллапсом в Свердловской области
Сегодня, 10:00ТранспортФото: Алексей Кунилов/ oblgazeta.ru
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Половина месячной нормы осадков выпала на территории Свердловской области в течение двух суток. Для борьбы с последствиями обильного снегопада вышла уборочная техника коммунальных служб.
Больше всего снега выпало в западной, центральной и юго-восточной частях Свердловской области. Толщина снежного покрова в некоторых местах достигала 29 сантиметров, сообщили метеорологи. Общее число дорожных машин, которые работали на трассах региона составило 510 единиц: 277 комбинированных дорожных машин, 66 автомобиля с отвалом, 115 автогрейдеров и 52 единицы прочей техники.
С целью контроля качества содержания автодорог регионального значения действует круглосуточная дорожная диспетчерская служба, куда граждане могут сообщить свои замечания о плохо расчищенных трассах. Также действует «горячая линия» областного управления автодорог, сообщает официальный сайт Правительства Свердловской области.
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