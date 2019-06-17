В Нижнем Тагиле с 1 июля подорожает проезд в трамвае

С начала июля билет на одну поездку будет стоить 20 рублей, для пенсионеров — 12 рублей. Таким образом, увеличение стоимости произойдёт на 1 рубль.

Проездной билет подорожает для тагильчан с 900 до 1000 рублей, для организаций — с 1100 до 1200 рублей. Однодневный проездной подешевеет на 30 рублей и будет стоить 50 рублей.