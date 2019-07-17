Нижнетагильское лесничество получило новый автомобиль

Один из автомобилей получило Нижнетагильское лесничество. На покупку машин было выделено девять миллионов рублей. Помимо этого, все лесничества будут оснащены новой лесопатрульной техникой.

На улучшение материально-технической базы лесничеств в рамках нацпроекта в этом году будет затрачено более 200 миллионов рублей,сказал глава региона.

Губернатор заявил, что сохранение лесов входит в задачи нацпроекта «Экология».