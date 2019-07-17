Нижнетагильское лесничество получило новый автомобиль
Сегодня, 10:24ТранспортФото: Официальный сайт правительства Свердловской области
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 16 июля вручил главам лесничеств ключи от 11 новых автомобилей, сообщает правительство региона.
Сюжеты: Национальные проекты 2019-2024, Нижний Тагил
Один из автомобилей получило Нижнетагильское лесничество. На покупку машин было выделено девять миллионов рублей. Помимо этого, все лесничества будут оснащены новой лесопатрульной техникой.
На улучшение материально-технической базы лесничеств в рамках нацпроекта в этом году будет затрачено более 200 миллионов рублей,сказал глава региона.
Губернатор заявил, что сохранение лесов входит в задачи нацпроекта «Экология».
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Новые автомобиле помогут сотрудникам лесничеств охватить больше территорий при патрулировании и более оперативно реагировать на нарушения природоохранного законодательства.
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