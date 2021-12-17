Обслуживающая тагильские кладбища компания будет убирать дороги Верхней Салды

Напомним, 5 контрактов заключит администрация ГГО на зимнее содержание дорог, на это выделено 6,7 миллиона рублей. Победителями аукционов стали два ИП из Екатеринбурга и ООО «Востокстрой» из Нижнего Тагила. Подрядчики будут работать с января по апрель, а также в ноябре и декабре 2022 года.