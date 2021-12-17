Обслуживающая тагильские кладбища компания будет убирать дороги Верхней Салды

Обслуживающая тагильские кладбища компания будет убирать дороги Верхней Салды
Обслуживающая тагильские кладбища компания будет убирать дороги Верхней Салды
Сегодня, 19:45ТранспортФото: 1MI
Аукцион на содержание дорог в Верхней Салде выиграло ООО «Комавтотранс» из Нижнего Тагила. Компания снизила цену контракта на 86 тысяч рублей.

Всего на аукцион заявилось две организации. С тагильской компанией будет заключен контракт на 17,1 миллиона рублей, работы будут проводиться с 1 января до 30 июня 2022 года.

Подрядчику необходимо зимой чистить дороги и тротуары от снега, летом скашивать траву, вывозить мусор, содержать в порядке остановки. Для этого должна иметься необходимая спецтехника.

ООО «Комавтотранс» зарегистрировано в Нижнем Тагиле в 2014 году, директором является Алексей Телешенко. За время работы организация заключила 19 контрактов с администрацией Верхнесалдинского городского округа на сумму 83,5 миллиона рублей. Также компания обслуживает тагильские кладбища, парки и скверы.

Напомним, 5 контрактов заключит администрация ГГО на зимнее содержание дорог, на это выделено 6,7 миллиона рублей. Победителями аукционов стали два ИП из Екатеринбурга и ООО «Востокстрой» из Нижнего Тагила. Подрядчики будут работать с января по апрель, а также в ноябре и декабре 2022 года.

Сюжеты:
Нижний ТагилВерхняя и Нижняя СалдаЭксклюзив
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