Обслуживающая тагильские кладбища компания будет убирать дороги Верхней Салды

Всего на аукцион заявилось две организации. С тагильской компанией будет заключен контракт на 17,1 миллиона рублей, работы будут проводиться с 1 января до 30 июня 2022 года.
Подрядчику необходимо зимой чистить дороги и тротуары от снега, летом скашивать траву, вывозить мусор, содержать в порядке остановки. Для этого должна иметься необходимая спецтехника.
ООО «Комавтотранс» зарегистрировано в Нижнем Тагиле в 2014 году, директором является Алексей Телешенко. За время работы организация заключила 19 контрактов с администрацией Верхнесалдинского городского округа на сумму 83,5 миллиона рублей. Также компания обслуживает тагильские кладбища, парки и скверы.
Напомним, 5 контрактов заключит администрация ГГО на зимнее содержание дорог, на это выделено 6,7 миллиона рублей. Победителями аукционов стали два ИП из Екатеринбурга и ООО «Востокстрой» из Нижнего Тагила. Подрядчики будут работать с января по апрель, а также в ноябре и декабре 2022 года.