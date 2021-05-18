Определены поставщики по организации движения общественного транспорта в Тагиле

Определены поставщики по организации движения общественного транспорта в Тагиле
Определены поставщики по организации движения общественного транспорта в Тагиле
Сегодня, 10:44ТранспортФото: 1mediainvest.ru
Определены три транспортные компании, которые будут организовывать общественный транспорт в Нижнем Тагиле.

Победителями аукционов стали ООО «Объединение «СОЮЗ-НТ», ООО «Техноком» и ООО «Фирма «ТАС (Тагилавтосервис)». Общая сумма составила 74,1 миллиона рублей, по всем трем лотам были поданы единственные заявки.

Так, «Союз-НТ» будет обслуживать маршруты №№ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20, 25, 27, 33, 36, 38 и 46.

«Техноком» организует перевозки по маршрутам №№ 1, 1С, 2, 15, 19, 44, 14, 23, 26, 30, 31, 32, 34, 43 и 49.

«Фирма «ТАС» будет работать на маршрутах № № 9, 10К, 13, 16, 17, 17У, 28, 50, 53, 55, 56, 57, 58, 61, 64 и 65.

Подрядчики будут работать с 1 июня 2021 года по 30 июня 2028 года.

Напомним, компаниям-перевозчикам необходимо оборудовать транспортные средства системой ГЛОНАСС и самостоятельно устранять поломки. Кроме того, в случае ДТП подрядчики также должны сами устранять последствия аварии.

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