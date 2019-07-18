В Екатеринбурге появится велошеринг

Сервис будет работать по федеральной франшизе Lucky Bike. Через приложение можно будет арендовать велосипед в одной точке города и оставить в другом месте. Горожанам предложат «антивандальные» велосипеды, оснащенные замком-блокиратором, показывающим местонахождение объекта.

В настоящий момент сервис обсуждает с мэрией Екатеринбурга точки, где размесят велосипеды. Всего в городе планируется создать около 300 парковок. Пользователям сервиса готовы предложить несколько тарифов — от аренды на полчаса, до абонемента на весь сезон.