В Екатеринбурге появится велошеринг

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В столице Урала 1 августа запускают велошеринг, пишет интернет-издание Znak.
Сюжеты: Екатеринбург
Сервис будет работать по федеральной франшизе Lucky Bike. Через приложение можно будет арендовать велосипед в одной точке города и оставить в другом месте. Горожанам предложат «антивандальные» велосипеды, оснащенные замком-блокиратором, показывающим местонахождение объекта.
В настоящий момент сервис обсуждает с мэрией Екатеринбурга точки, где размесят велосипеды. Всего в городе планируется создать около 300 парковок. Пользователям сервиса готовы предложить несколько тарифов — от аренды на полчаса, до абонемента на весь сезон.
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