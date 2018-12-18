Платные парковки вблизи социальных учреждений будут запрещены в Свердловской области
Сегодня, 21:42ТранспортФото: pixabay.com
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Возле школ, детсадов, больниц и других госучреждений больше не будет платных парковок. Такой закон приняли депутаты Законодательного собрания Свердловской области.
Платные места для парковок запретили располагать вблизи детсадов, школ, спортплощадок, культурных организаций, больниц и органов госвласти или местного самоуправления. Данное нововведение появилось в законе «Об организации дорожного движения в Свердловской области», который 18 декабря приняли депутаты Заксобрания региона в трех чтениях.
Инициатором закона стал Евгений Куйвашев, платные парковки будет запрещено размещать вблизи любых соцучреждений Свердловской области, об этом сообщила председатель ЗакСО Людмила Бабушкина.
Также 18 декабря депутаты единогласно проголосовали за введение штрафов за парковку на газоне, сообщает АиФ.ru.
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