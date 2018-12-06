Штраф за парковку на газоне может быть введен в Свердловской области
Сегодня, 19:30ТранспортФото: pixabay.com
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Конституционный суд России разрешил властям регионов устанавливать штраф за парковку на газоне. 18 декабря Заксобрание Свердловской области рассмотрит закон о нормировании суммы взысканий.
Депутат Заксобрания региона Вячеслав Вегнер заявил, что несмотря на сопротивление жителей Урала, в Свердловской области будет принят закон о взыскании с водителей, оставивших транспортное средство на газоне.
Если закон примут 18 декабря, то сумма штрафа c 29 декабря будет составлять до 5 000 рублей для граждан, до 40 000 рублей для должностных лиц и до 500 000 рублей для юридических лиц, сообщил Znak.com.
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