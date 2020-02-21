Тагильская мэрия поручила главам районов разобраться со снежными завалами вдоль улиц

По словам Вячеслава Горячкина, в Нижнем Тагиле по краям дорог находятся снежные валы. Отдельно он отметил содержание Черноисточинского шоссе и трамвайных путей.

У нас снежные валы по 50-70 сантиметров от бордюра. Взять даже Черноисточинское шоссе, в середине взяли и растолкали, а по краям сугробы, которые сейчас в лёд превращаются. Потом вообще будет сложно столкнуть. Есть куда сталкивать, не надо вывозить,сказал Горячкин.

Вице-мэр поручил активно следить не только за содержанием дорог и тротуаров, но и за штендерами и рекламными щитами, стоящими вдоль дорог в сугробах.

Также Вячеслав Горячкин поручил главе Дзержинского района Александру Ревенко разобраться с автомойкой, которая, по его словам, находится на улице Зеленстройской. Дело в том, что вода с объекта течёт на дорогу, в результате чего образуется наледь и затрудняется дорожное движение.