9-летняя девочка пострадала в ДТП на Тюменском тракте

Водитель автомобиля марки Lada справа совершил обгон автомобиля Lada Kalina, который двигался по третьей полосе, при этом ударив его в бок. В результате пожилая женщина, которая находилась за рулем автомобиля, не справилась с управлением. Машина съехала в кювет и перевернулась. В момент аварии помимо водителя в салоне пострадавшего автомобиля находилась 9-летняя девочка, которая получила травмы.