9-летняя девочка пострадала в ДТП на Тюменском тракте

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20 апреля на 20-м километре Тюменского тракта произошло ДТП, в котором пострадала 9-летняя девочка, сообщает портал Е1.
Водитель автомобиля марки Lada справа совершил обгон автомобиля Lada Kalina, который двигался по третьей полосе, при этом ударив его в бок. В результате пожилая женщина, которая находилась за рулем автомобиля, не справилась с управлением. Машина съехала в кювет и перевернулась. В момент аварии помимо водителя в салоне пострадавшего автомобиля находилась 9-летняя девочка, которая получила травмы.
Видео
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Видео: Е1
Водитель транспортного средства, который подрезал автомобиль с места происшествия скрылся. Очевидцы аварии вызвали сотрудников правоохранительных органов и скорую помощь.
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