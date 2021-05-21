На нехватку мест в единственном автобусе до Евстюнихи пожаловались тагильчане

На нехватку мест в единственном автобусе до Евстюнихи пожаловались садоводы в Нижнем Тагиле. На остановке в транспорт не могут влезть все желающие.

Уехать почти невозможно. И это в разгар садоводческого сезона, рассказала подписчица группы «Вконтакте» «ЧП Нижний Тагил». По словам садоводов, перевозчик оставил на маршруте № 6, который идет с Выи до Евстюнихи, только один автобус. Сообщается, что и этот автобус слишком мал — в нем лишь 20 сидячих мест. Люди просто не влезают. Остаются на остановке и ждут следующего рейса, а это от часа до полутора, говорит тагильчанка. Директор компании-перевозчика сообщил, что данный вопрос находится в стадии проработки. Планируется запустить дополнительный транспорт в данном направлении. Напомним, движение общественного транспорта в Нижнем Тагиле изменилось с 12 мая из-за закрытия моста на улице Циолковского. Движение общественного транспорта на Тагилстрой организовано по улицам Кулибина-Фестивальная-Индустриальная. Для удобства тагильчан организованы две дополнительные остановки: в районе пешеходных мостов через улицу Индустриальная у железнодорожного вокзала, а также у ЦУМа на улице Октябрьской революции. Движение общественного транспорта изменится с 12 мая в Нижнем Тагиле

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