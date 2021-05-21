На нехватку мест в единственном автобусе до Евстюнихи пожаловались тагильчане

На нехватку мест в единственном автобусе до Евстюнихи пожаловались тагильчане
На нехватку мест в единственном автобусе до Евстюнихи пожаловались тагильчане
Сегодня, 14:52ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
На нехватку мест в единственном автобусе до Евстюнихи пожаловались садоводы в Нижнем Тагиле. На остановке в транспорт не могут влезть все желающие.

Уехать почти невозможно. И это в разгар садоводческого сезона, рассказала подписчица группы «Вконтакте» «ЧП Нижний Тагил».

По словам садоводов, перевозчик оставил на маршруте № 6, который идет с Выи до Евстюнихи, только один автобус. Сообщается, что и этот автобус слишком мал — в нем лишь 20 сидячих мест.

Люди просто не влезают. Остаются на остановке и ждут следующего рейса, а это от часа до полутора, говорит тагильчанка.

Директор компании-перевозчика сообщил, что данный вопрос находится в стадии проработки. Планируется запустить дополнительный транспорт в данном направлении.

Напомним, движение общественного транспорта в Нижнем Тагиле изменилось с 12 мая из-за закрытия моста на улице Циолковского. Движение общественного транспорта на Тагилстрой организовано по улицам Кулибина-Фестивальная-Индустриальная. Для удобства тагильчан организованы две дополнительные остановки: в районе пешеходных мостов через улицу Индустриальная у железнодорожного вокзала, а также у ЦУМа на улице Октябрьской революции.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
автобусВыясадоводынехваткаЕвстюнихаНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы