Самолет Utair из-за грозы вернулся в Екатеринбург

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Борт авиакомпании Utair, вылетевший минувшим вечером из Екатеринбурга в Тюмень, вернулся из-за погодных условий, сообщает Ура.ру.
Сюжеты: Екатеринбург
Во время полета судно застала гроза. Экипаж несколько раз пытался посадить самолет в тюменском аэропорту. Через некоторое время капитан лайнера сообщил, что самолет возвращается обратно в Екатеринбург.
В Кольцово судно дозаправили и рейс вылетел второй раз. Со второй попытки была совершена успешная посадка.
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