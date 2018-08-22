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#домахорошо
12 млн рублей выделены на схему по организации дорожного движения в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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12 млн рублей выделены на схему по организации дорожного движения в Нижнем Тагиле

Сегодня, 19:45Транспорт
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