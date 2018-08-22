12 млн рублей выделены на схему по организации дорожного движения в Нижнем Тагиле

Администрация Нижнего Тагила разместила на сайте госзакупок информацию о проведении электронного аукциона на разработку комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД) и проектов организации дорожного движения (ПОДД) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Нижний Тагил на период 2018-2032 г.г.

Заказчиком закупки выступает МКУ «Служба заказчика городского хозяйства». Дата проведения аукциона — 12 сентября.

Целью разработки проектов является повышение пропускной способности дорог и эффективности их использования, обеспечение безопасности дорожного движения, упорядочение и улучшение условий дорожного движения транспортных средств и пешеходов, снижение негативного воздействия от автомобильного транспорта на окружающую среду.

Для выполнения условий заказчика исполнитель должен будет самостоятельно сделать запросы и получить исходные данные об общей протяженности дорог, в том числе с твердым покрытием, о плотности сети дорог, об их технических параметрах, об общих сведениях о территории Нижнего Тагила, в том числе о климате, экологии и численности населения.

Также исполнителю нужно будет проанализировать характеристики транспортной инфраструктуры, организацию дорожного движения и данные о ДТП в динамике за период не менее трех лет, провести комплексное обследование улично-дорожной сети, автомобильного и пассажирского транспорта.

В состав КСОДД войдет характеристика текущей ситуации по организации дорожного движения на территории муниципального образования, предложения и решения (пессимистичный, средний и оптимистичный варианты) по основным мероприятиям по организации дорожного движения, укрупненная оценка предложений и решений по мероприятиям по организации дорожного движения, очередность реализации мероприятий, а также разработка мероприятий по ОДД.

В перечень разработки мероприятий по ОДД войдет введение элементов автоматизированной системы управления движением, светофорного регулирования и корректировка режимов работы имеющихся светофоров.

Кроме того, ОДД включает распределение транспортных потоков по сети дорог, разработку мероприятий по организации движения грузового транспорта, движения маршрутных транспортных средств и пешеходов, организацию системы мониторинга дорожного движения, установку детекторов транспортных потоков, а также сбор и хранение данных.

Исполнителю необходимо предусмотреть условия для обеспечения организации передвижения инвалидов, мотоциклистов и велосипедистов, формирование единого пространства для парковок. Провести разработку транспортной макромодели города Нижнего Тагила, включающую информацию о территории и росте населения города на ближайшие 15 лет либо на период действия генплана, расчет общего объема перемещений и распределения транспортного спроса по видам транспорта и по районами города. Провести инвентаризацию техсредств организации дорожного движения, объектов дорожной инфраструктуры и геометрических параметров, используя для этого панорамную съемку, и разработать электронный банк дорожных данных.