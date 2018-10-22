Проект ВСМ Екатеринбург-Челябинск получил положительные оценки от аудиторов
Сегодня, 17:11ТранспортФото: Яромир Романов
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Хозяйственное партнерство «Уральская скоростная магистраль» получило положительное заключение публичного технологического и ценового аудита обоснования инвестиций.
Сюжеты: Екатеринбург
Международная консалтинговая компания «Прайсвотерхаус Куперс» признала обоснованными инвестиции в строительство магистрали.
По мнению вице-губернатора Челябинской области Руслана Гаттарова, который курирует проект, положительное заключение может способствовать одобрению концессионного соглашения, которое находится в Министерстве транспорта России.
Проект ВСМ Екатеринбург-Челябинск предполагает строительство новой ветки скоростной железной дороги. В настоящий момент ведутся переговоры по согласованию условий концессионного соглашения. Предположительная стоимость проекта может составить около 380 млрд рублей, сообщает Znak.com.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей