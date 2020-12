Мэрия Нижнего Тагила утвердила список дорог, которые будут отремонтированы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2021–2023 годах. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации города.

В общей сложности планируется отремонтировать 15 участков дорог. Так, отремонтированы будут следующие дороги: Ленинградский проспект на участке от улицы Зари до улицы Юности;

Улица Кушвинская на участке от улицы Товарный двор до улицы Кулибина;

Улица Ильича;

Улица Ермака;

Улица Коксовая;

Октябрьский проспект;

Улица Балакинская на участке от улицы Индустриальной до улицы Перова;

Улица Садоводов на участке от улицы Фестивальной до улицы Монтажников;

Улица Зеленстроевская на участке от улицы Монтажников до улицы Алтайская;

Улица Коминтерна;

Улица Свердлова на участке от улицы Чайковского до улицы Янтарная;

Улица Карла Либкнехта на участке от улицы Победы до улицы Красная;

Улица Декабристов на участке от улицы Челюскинцев до улицы Носова;

Улица Тагилстроевская. Напомним, в Нижнем Тагиле реализуется национальный проект БКАД. В 2020 году было отремонтировано 24 участка дорог. Общая сумма ремонта составила 626 миллионов рублей. Кроме того, было выделено дополнительно 14 миллионов и отремонтировано еще пять дорог.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter