464,6 млн выделено на получение данных нарушителей на дорогах Свердловской области

Данные будут передаваться, чтобы взыскивать штрафы с водителей. Стационарные и передвижные камеры фиксируют нарушения скоростного режима, запрета на стоянку, выезд на выделенную полосу движения для автобусов, нарушения на перекрестках и пешеходных переходах со светофорами.
В техзадании указаны места размещения камер в Нижнем Тагиле, Екатеринбурге, Первоуральске, Серове, Каменске-Уральском, Верхней Пышме и Березовском.
Победитель аукциона должен начать передачу данных не позднее 60 дней после заключения договора и до 4 июля 2022 года. Одно сообщение о нарушении в среднем оценивается в 1,18 рубля.
Напомним, не менее 60 камер планируется разместить на опасных участках трасс в Свердловской области в 2022 году. Они будут установлены в местах, где чаще всего происходили аварии.