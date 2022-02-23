464,6 млн выделено на получение данных нарушителей на дорогах Свердловской области

464,6 млн выделено на получение данных нарушителей на дорогах Свердловской области
464,6 млн выделено на получение данных нарушителей на дорогах Свердловской области
Сегодня, 17:35ТранспортФото: 1MI
464,6 миллиона рублей выделило Управление автомобильных дорог Свердловской области на получение данных о нарушениях ПДД, снятых комплексами фото и видеофиксации.

Данные будут передаваться, чтобы взыскивать штрафы с водителей. Стационарные и передвижные камеры фиксируют нарушения скоростного режима, запрета на стоянку, выезд на выделенную полосу движения для автобусов, нарушения на перекрестках и пешеходных переходах со светофорами.

В техзадании указаны места размещения камер в Нижнем Тагиле, Екатеринбурге, Первоуральске, Серове, Каменске-Уральском, Верхней Пышме и Березовском.

Победитель аукциона должен начать передачу данных не позднее 60 дней после заключения договора и до 4 июля 2022 года. Одно сообщение о нарушении в среднем оценивается в 1,18 рубля.

Напомним, не менее 60 камер планируется разместить на опасных участках трасс в Свердловской области в 2022 году. Они будут установлены в местах, где чаще всего происходили аварии.

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