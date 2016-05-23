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Жильцы одного из домов в центре Нижнего Тагила в очередной раз пытаются изгнать со своей парковки автомобилистов из других домов (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Жильцы одного из домов в центре Нижнего Тагила в очередной раз пытаются изгнать со своей парковки автомобилистов из других домов (ФОТО)

23 мая 2016, 14:45ТранспортПавел Щербина
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