Жильцы одного из домов в центре Нижнего Тагила в очередной раз пытаются изгнать со своей парковки автомобилистов из других домов (ФОТО)

В редакцию TagilCity.ru обратился мужчина, проживающий в одном из домов на ул. Горошникова:

Мои соседи-автомобилисты в доме по ул. Горошникова, 80 жалуются, что дом №78 хочет отвоевать территорию, принадлежащую и дому №80. Раньше эта территория была общей.

Читатель приложил к письму объявление, адресованное автомобилистам, проживающим в доме №80. В нём от лица жильцов дома №78 сообщается о том, территория у дома будет закрыта для парковки автомобилей, принадлежащим собственникам других домов.

Необходимо отметить, что противостояние за парковочные места конкретно в этом дворе имеет давнюю историю.

Чуть более года назад объявления от лица совета дома №78 уже размещались. Тогда планировалось установить знак, запрещающий несанкционированную стоянку личного автотранспорта, оставив свободным проезд для автомобилей экстренных служб. Прежний директор управляющей компании (далее – УК) «Теплотехник-НТ», обслуживающей дом, подтвердил, что идёт подготовка к закрытию парковки у дома.

Время шло, в конце прошлого года в УК сменился руководитель. Тем не менее, конфликт не был разрешён. Сегодня в УК рассказали о том, что по санитарным нормам, около дома №78 нельзя делать парковку, но жильцы не имеют права ограничивать въезд на эту территорию.

Без разрешения, без согласования со всеми структурами, ничего подобного не делается. К нам никаких официальных документов от совета дома №78 не приходило рассказал журналистам TagilCity.ru директор ООО «Теплотехник-НТ» - Владимир Киселёв.

TagilCity.ru напоминает о том, что в прошлом году двор дома №78 по ул. Горошникова занял второе место в номинации «Лучший двор» в общегородском конкурсе.