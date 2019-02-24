Сотрудник ГИБДД чуть не погиб на Объездной дороге Екатеринбурга

22 января в Екатеринбурге произошло ДТП с участием автомобиля ГИБДД и грузовика. На записи видеорегистратора видно, что сотрудник ДПС находился на обочине дороги, когда легковой автомобиль подрезал фуру, которой пришлось применить экстренное торможение.

В результате грузовик занесло в сторону инспектора. Сотрудник правоохранительных органов в последний момент отпрыгнул в сторону и избежал удара. Грузовой автомобиль влетел в патрульную машину, в которой в этот момент находился второй инспектор. В ДТП никто не пострадал, информирует Е1.ru.