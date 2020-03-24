В Нижнем Тагиле для пассажиров трамвая введут пластиковые проездные
Сегодня, 12:22ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
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МУП «Тагильский трамвай» готовится к введению пластиковых транспортных карт, сообщает мэрия Нижнего Тагила.
Сюжеты: Нижний Тагил
У новой карты пока нет названия, его могут придумать сами тагильчане. Жители города могут принять участие в голосовании на сайте администрации, либо предложить свои варианты. Название должно быть запоминающимся, отражать тематику и быть привязанным к Нижнему Тагилу.
При помощи пластикового проездного горожане смогут оплачивать поездки в трамвае безналичным способом. Пока тагильчане могут купить бумажные проездные сроком на один день, половину месяца и на месяц.
При покупке пластиковых карт жители Нижнего Тагила смогут по цене одной поездки пересаживаться на трамваи других маршрутов, а также выбирать удобный вариант проездного.
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