В Нижнем Тагиле открытие моста на проспекте Мира после ремонта отложили на 1,5 месяца

Ремонтные работы на мосту на проспекте Мира в Нижнем Тагиле планируется завершить до середины октября. Причиной задержки стали дожди, размывшие некоторые конструкции, а также длительное согласование документов, пишут ИА «Все Новости» со ссылкой на директора компании «УБТ-Сервис» Гаджи Абдулова.

Изначально сдать мост планировалось к 31 августа. В середине июня для машин была перекрыта часть улица Серова от Пархоменко до Октябрьской революции. А на проспекте Мира движение было ограничено по полосам, так как перекрыть полностью проезд не представлялось возможным. В ходе строительства выяснилось, что под старым покрытием отсутствовал выравнивающий слой, который требуется по современным нормам. Для восстановления покрытия пришлось бы убрать парапеты, отделяющие проезжую часть от тротуара. В результате было предложено их заменить. Такая мера позволила решить проблемы с гидроизоляцией, но потребовались дополнительные расходы до трех миллионов рублей. Часть работ из-за затяжных дождей в августе пришлось делать заново. Потоками воды частично размыло конусы моста — опоры, расположенные по бокам путепровода. Конструкциям требуется повторная засыпка и утрамбовка. Строительство моста Photo: ИА "Все Новости" Кроме того, сдачу объекта задерживает согласование документов — ордеров, схем движения и других бумаг. По словам Гаджи, все можно было сделать до 31 августа. Однако тогда бы потребовалось полностью перекрыть движение. Поэтому было решено не делать этого. Открытие улиц будет проходить по частям. Так на круговом движении Октябрьской революции — Грибоедова закончили установку бортового камня, а до конца недели там появится новый асфальт. Участок от Грибоедова до Пархоменко будет открыт к 15–20 сентября. А отрезок от Пархоменко до Фрунзе сделают до середины октября — к открытию моста.

