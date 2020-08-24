В Нижнем Тагиле открытие моста на проспекте Мира после ремонта отложили на 1,5 месяца

В ходе строительства выяснилось, что под старым покрытием отсутствовал выравнивающий слой, который требуется по современным нормам. Для восстановления покрытия пришлось бы убрать парапеты, отделяющие проезжую часть от тротуара. В результате было предложено их заменить. Такая мера позволила решить проблемы с гидроизоляцией, но потребовались дополнительные расходы до трех миллионов рублей.