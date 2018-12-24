Обидчики слепого пассажира автобуса будут наказаны: мэр Екатеринбурга принял меры

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский назвал ситуацию, произошедшую в автобусе №27 с инвалидом по зрению, «вопиющим случаем отсутствия всяческого милосердия и полное незнания законодательства».

Прежде всего, надо в любой ситуации оставаться человеком. Надеюсь, что все, кто работает в сфере услуг, извлекут урок из этого случая, заявил Высокинский.

Мэр поручил Комитету по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети горадминистрации разобраться в инциденте. 24 декабря состоялось заседание административной комиссии по данному вопросу, на которое был приглашен директор транспортного предприятия ООО «ПАТП «Город». Руководитель компании Вячеслав Волков лично связался с пострадавшим Ринатом Шайдуллиным, принес свои извинения и пригласил принять участие в собрании предприятия. Глава транспортного предприятия обещал предоставить возможность пострадавшему гражданину выступить перед сотрудниками организации с инструктажем об особенностях незрячих.

Кроме того, Комитет по транспорту администрации Екатеринбурга проведет обучение для кондукторов и водителей, которое поможет сотрудникам транспортных компаний обслуживать пассажиров всех категорий, не нарушая их прав.