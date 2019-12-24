В России водителям фур запретили находиться за рулем больше девяти часов

Согласно изменениям, водители должны находиться за рулем не более 4,5 часов подряд. Кроме того, общая продолжительность управления автомобилем должна не превышать девяти часов. Возможны исключения — до 10 часов, однако это должно происходить не чаще двух раз в неделю.

При этом отдыхать автомобилисты должны не менее 11 часов в сутки. Отдых продолжительностью девять часов возможен не более трех раз в неделю.