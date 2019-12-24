В России водителям фур запретили находиться за рулем больше девяти часов
Сегодня, 10:59ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В ПДД внесены поправки, касающиеся времени нахождения за рулем водителей автобусов и фур, пишут «Новые Известия».
Согласно изменениям, водители должны находиться за рулем не более 4,5 часов подряд. Кроме того, общая продолжительность управления автомобилем должна не превышать девяти часов. Возможны исключения — до 10 часов, однако это должно происходить не чаще двух раз в неделю.
При этом отдыхать автомобилисты должны не менее 11 часов в сутки. Отдых продолжительностью девять часов возможен не более трех раз в неделю.
По требованию уполномоченных должностных лиц водители должны предоставлять им доступ к тахографу, карте водителя и выводить их информацию на печать.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей