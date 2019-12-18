В Свердловской области приставы взыскали за год с нарушителей ПДД 46 миллионов рублей

На исполнении приставов Свердловской области на данный момент находится три миллиона 200 тысяч производств. Более 190 тысяч уральцев не могут попасть за границу из-за долгов.

Руководитель управления федеральной службы судебных приставов по региону Альбина Сухорукова рассказала, что в этом году количество дел впервые превысило три миллиона.

Это произошло за счет роста исполнительных производств о взыскании административных штрафов. Например, только миллион дел приходится на штрафы ГИБДД. За неуплату долгов мы привлекли к административной ответственности 3300 человек, а к уголовной — 1200, говорит она.

По ее словам, почти вдвое сократилось количество дел по налоговым задолженностям. Количество производств по коммунальным платежам, наоборот, увеличилось на 20%, а более трех тысяч жителей области имеют просрочки по кредитам.