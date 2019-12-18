В Свердловской области приставы взыскали за год с нарушителей ПДД 46 миллионов рублей
За 2019 год судебные приставы взыскали штрафов ГИБДД с нарушителей на сумму более 46 миллионов рублей, сообщает «Российская газета».
На исполнении приставов Свердловской области на данный момент находится три миллиона 200 тысяч производств. Более 190 тысяч уральцев не могут попасть за границу из-за долгов.
Руководитель управления федеральной службы судебных приставов по региону Альбина Сухорукова рассказала, что в этом году количество дел впервые превысило три миллиона.
Это произошло за счет роста исполнительных производств о взыскании административных штрафов. Например, только миллион дел приходится на штрафы ГИБДД. За неуплату долгов мы привлекли к административной ответственности 3300 человек, а к уголовной — 1200, говорит она.
По ее словам, почти вдвое сократилось количество дел по налоговым задолженностям. Количество производств по коммунальным платежам, наоборот, увеличилось на 20%, а более трех тысяч жителей области имеют просрочки по кредитам.
Кроме того, Альбина Сухорукова отмечает, что до момента погашения долга или в течение трех лет после окончания производства, информация о нем содержится в электронном сервисе «Банк исполнительных производств». Поэтому граждане обращаются к приставам, чтобы ее убрали, потому что она становится причиной для отказа в получении кредита.