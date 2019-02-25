Двое детей пострадали в ДТП в Екатеринбурге 25 февраля

В 8:05 на улице 8 Марта женщина за рулем автомобиля марки Kia Rio въехала в столб. По предварительным данным, автолюбительница направлялась по объездной дороге со стороны улицы Амундсена в сторону Московской и не справилась с управлением. В ДТП пострадали 7-летняя пассажирка, которая ехала на заднем пассажирском сидении. Врачи диагностировали у нее сотрясение головного мозга и перелом костей таза. Ребенок был госпитализирован в ДМБ №9.