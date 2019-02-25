Двое детей пострадали в ДТП в Екатеринбурге 25 февраля
7-летняя девочка и 4-летний ребенок утром 25 февраля пострадали в ДТП в Екатеринбурге.
В 8:05 на улице 8 Марта женщина за рулем автомобиля марки Kia Rio въехала в столб. По предварительным данным, автолюбительница направлялась по объездной дороге со стороны улицы Амундсена в сторону Московской и не справилась с управлением. В ДТП пострадали 7-летняя пассажирка, которая ехала на заднем пассажирском сидении. Врачи диагностировали у нее сотрясение головного мозга и перелом костей таза. Ребенок был госпитализирован в ДМБ №9.
В 8:20 на улице Краснофлотцев произошло столкновение автомобилей ВАЗ-2115 и Lada Priora. По неподтвержденным данным, водитель автомобиля марки Lada направлялся по улице Старых Большевиков со стороны Фронтовых Бригад и выехал на запрещающий сигнал светофора, в результате чего произошло столкновение с автомобилем, который совершал поворот на улицу Шефскую. В момент ДТП в ВАЗ-2115 находился 4-летний ребенок. Его травмы уточняются, сообщает «Областная газета».