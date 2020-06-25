В Нижнем Тагиле еще на четырех перекрестках Вагонки изменится режим работы светофоров
Сегодня, 17:37ТранспортФото: Отдел пропаганды ГИБДД
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В Нижнем Тагиле на четырех перекрестках изменится режим работы светофоров. Изменения производятся для снижения количества ДТП, сообщает Отдел пропаганды ГИБДД.
Сюжеты: Нижний Тагил
С 26 июня будут реализованы мероприятия по разделению транспортных и пешеходных потоков в одной фазе светофорного цикла. Режим работы поменяют светофоры на Восточном шоссе — улице Ильича, улицах Зари — Максарева, улицах Юности — Энтузиастов, проспекте Вагоностроителей — улице Тимирязева.
Ранее сообщалось об изменении работы четырех светофоров, также расположенных в Дзержинском районе.
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