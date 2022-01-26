Глава города прокомментировал проблемы с общественным транспортом в Тагиле

Мы встречаемся с проблемами постоянно. Есть объективные и субъективные причины, например, не рос тариф и понятно, почему не рос. Ситуация с ковидом, когда 30% водителей выпало, и закрытые границы. Но это не должно влиять на работу транспорта, говорит Владислав Пинаев.