Глава города прокомментировал проблемы с общественным транспортом в Тагиле

Организовать бесперебойную работу общественного транспорта в Нижнем Тагиле помогает тесное взаимодействие с компаниями-перевозчиками, сказал глава города Владислав Пинаев в рамках пресс-конференции 26 января.
Мы встречаемся с проблемами постоянно. Есть объективные и субъективные причины, например, не рос тариф и понятно, почему не рос. Ситуация с ковидом, когда 30% водителей выпало, и закрытые границы. Но это не должно влиять на работу транспорта, говорит Владислав Пинаев.
Глава напомним, что к муниципальному транспорту в городе относятся только трамваи. С остальными компаниями заключены контракты.
В ближайшие годы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в городе будет внедрена интеллектуальная транспортная система. Жители смогут отслеживать передвижение и остановки общественного транспорта.