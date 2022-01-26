Глава города прокомментировал проблемы с общественным транспортом в Тагиле

Глава города прокомментировал проблемы с общественным транспортом в Тагиле
Глава города прокомментировал проблемы с общественным транспортом в Тагиле
Сегодня, 12:34ТранспортФото: 1MI
Администрация города ищет компромиссные решения для улучшения обстановки с общественным транспортом. В ближайшие годы в Нижнем Тагиле будет введена система отслеживания общественного транспорта.

Организовать бесперебойную работу общественного транспорта в Нижнем Тагиле помогает тесное взаимодействие с компаниями-перевозчиками, сказал глава города Владислав Пинаев в рамках пресс-конференции 26 января.

Мы встречаемся с проблемами постоянно. Есть объективные и субъективные причины, например, не рос тариф и понятно, почему не рос. Ситуация с ковидом, когда 30% водителей выпало, и закрытые границы. Но это не должно влиять на работу транспорта, говорит Владислав Пинаев.

Глава напомним, что к муниципальному транспорту в городе относятся только трамваи. С остальными компаниями заключены контракты.

В ближайшие годы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в городе будет внедрена интеллектуальная транспортная система. Жители смогут отслеживать передвижение и остановки общественного транспорта.

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