Онлайн-трансляция с моста на Циолковского в Нижнем Тагиле появится на TagilCity.ru

26 мая с рабочим визитом в Нижний Тагил приезжали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и министр транспорта и дорожного хозяйства региона Василий Старков. Они провели выездное собрание на мосту на улице Циолковского, который закрыт на ремонт с 12 мая.
Куйвашев отметил, что к нему часто обращаются в Instagram с вопросами о ходе ремонта.
Все переживают, города стоят в пробках. Надо держать все под контролем, пояснил губернатор.
Затем он поручил муниципалитету организовать установку на объекте трех онлайн-камер. Вести трансляцию в режиме реального времени, для того, чтобы горожане могли наблюдать за ходом ремонтных работ, Евгений Куйвашев предложил на сайте информагентства TagilCity.ru.
Напомним, мост на улице Циолковского в Нижнем Тагиле был закрыт для движения транспорта 12 мая. На ремонт было выделено более одного миллиарда рублей, в том числе из федерального бюджета.