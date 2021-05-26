Онлайн-трансляция с моста на Циолковского в Нижнем Тагиле появится на TagilCity.ru

Онлайн-трансляция с моста на Циолковского в Нижнем Тагиле появится на TagilCity.ru
Онлайн-трансляция с моста на Циолковского в Нижнем Тагиле появится на TagilCity.ru
Сегодня, 13:26ТранспортФото: TagilCity.ru
Тагильчане смогут наблюдать за ходом ремонта моста на Циолковского в режиме реального времени, информагентство TagilCity.ru будет вести онлайн-трансляцию.

26 мая с рабочим визитом в Нижний Тагил приезжали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и министр транспорта и дорожного хозяйства региона Василий Старков. Они провели выездное собрание на мосту на улице Циолковского, который закрыт на ремонт с 12 мая.

Куйвашев отметил, что к нему часто обращаются в Instagram с вопросами о ходе ремонта.

Все переживают, города стоят в пробках. Надо держать все под контролем, пояснил губернатор.

Затем он поручил муниципалитету организовать установку на объекте трех онлайн-камер. Вести трансляцию в режиме реального времени, для того, чтобы горожане могли наблюдать за ходом ремонтных работ, Евгений Куйвашев предложил на сайте информагентства TagilCity.ru.

Напомним, мост на улице Циолковского в Нижнем Тагиле был закрыт для движения транспорта 12 мая. На ремонт было выделено более одного миллиарда рублей, в том числе из федерального бюджета.

Сюжеты:
ЭксклюзивМост на ЦиолковскогоНижний Тагил
Материалы по теме:
ремонтTagilCity.ruкамерыонлайн-трансляцияНижний ТагилМост на улице Циолковского
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы