Ремонт дороги на улице Грибоедова в Нижнем Тагиле закончится до 1 августа

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Ремонт дорожного покрытия на улице Грибоедова в Нижнем Тагиле планируется завершить до 1 августа.
Сюжеты: Нижний Тагил
Проезжая часть на улице Грибоедова в Нижнем Тагиле должна быть отремонтирована до 1 августа. Такую задачу подрядчику поставило управление городским хозяйством.
Однако жители улицы сомневаются в том, что дорожники справятся со всем объемом работ в срок.
Мы очень ждем, когда дорогу доделают. Но каждый день все перекопано и ничего не меняется. Складывается ощущение, что кучи щебня перекладываются с места на место, выразил мнение участник дорожного движения.
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Видео: Тагил-ТВ
25 июля рабочие устанавливали бордюрный камень и утрамбовывали щебеночную подушку под асфальт. Дорожники на Грибоедова рассказали, что на части улицы подготовительные работы закончены и 26 июля начнется укладка асфальта.
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