Ремонт дороги на улице Грибоедова в Нижнем Тагиле закончится до 1 августа

Проезжая часть на улице Грибоедова в Нижнем Тагиле должна быть отремонтирована до 1 августа. Такую задачу подрядчику поставило управление городским хозяйством.

Однако жители улицы сомневаются в том, что дорожники справятся со всем объемом работ в срок.

Мы очень ждем, когда дорогу доделают. Но каждый день все перекопано и ничего не меняется. Складывается ощущение, что кучи щебня перекладываются с места на место, выразил мнение участник дорожного движения.

Видео Видео: Тагил-ТВ